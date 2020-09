“Ecco mio padre”. Protagonista di Temptation Island choc: in lacrime e col naso sanguinante (Di martedì 1 settembre 2020) In lacrime e col naso sanguinante, scrive sotto alla foto pubblicata tra le Storie di Instagram: “Ecco mio padre”. Così l’ex Protagonista di Temptation Island ha scioccato tutti i fan. E poi, in una serie di Storie aggiunge: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. E ancora: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incaz…”. Lei è Giada Giovanelli, 30 anni, e ha partecipato a Temptation Island nel 2018. Al tempo faceva la segretaria nell’azienda di famiglia, industria metalmeccanica e ... Leggi su caffeinamagazine

