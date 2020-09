Ecco l'Islam "moderato": "Il cristianesimo è un'eresia" (Di martedì 1 settembre 2020) Alberto Giannoni Il segretario dell'Ucoii (sigla accreditata dal governo): "Storpiamenti in Vangeli e Torah, noi li correggiamo" cristianesimo ed ebraismo sono «un'eresia, uno storpiamento del messaggio originario» dei profeti. Ne è convinto Yassine Baradai, segretario generale dell'Ucoii, storica organizzazione che riunisce da molti anni un gran numero di comunità Islamiche italiane ed è in ottimi rapporti col governo. Ne è talmente convinto da fare di questo concetto il fulcro di un ragionamento messo nero su bianco nell'ambito di una conversazione dedicata al popolo ebraico (e non solo) Non è una gaffe estemporanea la sua: per Baradai, già leader del centro Islamico di Piacenza e poi ... Leggi su ilgiornale

lgranati : RT @isabeaubless: #VATICANO SENZA #PAPA #CRISTIANO ECCO COSA @Pontifex_it sta consentendo. Il #CRISTIANESIMO COME ERESIA @vaticannews_it NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Islam Ecco l'Islam "moderato": "Il cristianesimo è un'eresia" il Giornale Charlie Hebdo ripubblica caricature Maometto/ “Non chineremo mai la testa all’Islam”

Charlie Hebdo torna a pubblicare le vignette con le caricature di Maometto: ecco perché il settimanale satirico francese ha deciso di farlo proprio adesso. Charlie Hebdo, il settimanale satirico franc ...

Gas e navi militari, ecco l’ingorgo perfetto nel Mediterraneo. Analisi di Valori

Difendere l’autonomia e le “mani libere” turche nel Mediterraneo Orientale è, per gli strateghi turchi, una priorità strategica assoluta. Ed è in quel quadrante che si muovono interessi strategici che ...

Charlie Hebdo torna a pubblicare le vignette con le caricature di Maometto: ecco perché il settimanale satirico francese ha deciso di farlo proprio adesso. Charlie Hebdo, il settimanale satirico franc ...Difendere l’autonomia e le “mani libere” turche nel Mediterraneo Orientale è, per gli strateghi turchi, una priorità strategica assoluta. Ed è in quel quadrante che si muovono interessi strategici che ...