Ecco le idee ghigliottinate dalla rivoluzione giacobina - (Di martedì 1 settembre 2020) Luigi Iannone Da De Maistre a Burke, un saggio ripercorre le opere degli autori che condannarono la presa della Bastiglia Nella rappresentazione postuma del 1789 e di tutti i fenomeni ideologici e politici ad esso legati si è prodotta una linea analitica inattendibile perché, sin da subito, combinata ad una manipolazione culturale e ad una distorsione storiografica senza pari. In un simile trambusto, astutamente alimentato, finirono anche le insorgenze anti-giacobine che, almeno nella prima fase, rappresentarono sul piano pratico la più arcigna difesa dei valori della tradizione e il primo fronte di opposizione alla mitologia rivoluzionaria che, oramai, si riverberava su un piano assoluto e universale. Contro quel mondo che mai accettò i dettami della rivoluzione non poteva che scagliarsi, e in tutta la sua virulenza, la ... Leggi su ilgiornale

Mov5Stelle : Durante lo Spazio Governo del #VillaggioRousseau abbiamo chiesto agli esponenti di governo del @Mov5Stelle qual è l… - archmeo : @BubuCc3 @pdnetwork Quando scarseggiano le idee ecco che spunta il voto utile. È sempre utile il VOTO qualsiasi vot… - Cucina_Italiana : Se vi piace iniziare la giornata con un bel tè freddo, ecco due nuove idee da preparare a casa: il #matcha e #lime… - infoiteconomia : Hyundai, ecco le idee per la strategia dell'auto a idrogeno - divorex82 : RT @Mov5Stelle: Durante lo Spazio Governo del #VillaggioRousseau abbiamo chiesto agli esponenti di governo del @Mov5Stelle qual è la loro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco idee Hyundai, ecco le idee per la strategia dell'auto a idrogeno Corriere Quotidiano Anticipazione. Papa Francesco e Benedetto XVI. Novità, continuità, una sola Chiesa

Esce oggi, edito da Rizzoli (pagine 272, euro 18) il libro “Papa Francesco. Benedetto XVI Papa emerito. Una sola Chiesa”. Un volume che mette a confronto Bergoglio e il Pontefice emerito e che nel sot ...

Papa Francesco e Benedetto XVI. Novità, continuità, una sola Chiesa

Esce oggi per Rizzoli un volume che mette a confronto il Pontefice e il suo predecessore su temi centrali della fede e della vita dell’uomo. Parolin: tra loro continuità teologica e vicinanza intima ...

Esce oggi, edito da Rizzoli (pagine 272, euro 18) il libro “Papa Francesco. Benedetto XVI Papa emerito. Una sola Chiesa”. Un volume che mette a confronto Bergoglio e il Pontefice emerito e che nel sot ...Esce oggi per Rizzoli un volume che mette a confronto il Pontefice e il suo predecessore su temi centrali della fede e della vita dell’uomo. Parolin: tra loro continuità teologica e vicinanza intima ...