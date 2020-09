Daniele Scardina è una furia: “Basta falsità” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo le recenti polemiche, Daniele Scardina, concorrente di “Ballando con le stelle” trovato positivo al Covid e al momento in quarantena, ha voluto mettere a tacere nelle Instagram Stories chi lo accusa di irresponsabilità al suo rientro dalla Sardegna. Un tampone del 19 agosto aveva dato esito negativo, ha spiegato il campione. Non ci sta a passare per “untore”, Daniele Scardina. Dopo le polemiche degli ultimi giorni ilArticolo completo: Daniele Scardina è una furia: “Basta falsità” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Tony969696 : RT @Cinguetterai: Daniele Scardina alias King Toretto, ex fidanzato di Diletta Leotta e concorrente di #BallandoConLeStelle, risponde a Gab… - zazoomblog : Daniele Scardina quarantena in solitudine L’addio a Diletta Leotta e la verità sul Coronavirus - #Daniele… - infoitcultura : Daniele Scardina positivo al Coronavirus: ecco cosa è successo al rientro dalle vacanze in Sardegna - infoitcultura : Daniele Scardina nei guai: 'In palestra col Covid'. L'autocertificazione era falsa? - infoitcultura : Covid, accusa per Daniele Scardina: “In palestra era positivo” -