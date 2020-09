Coronavirus, Oms: “Dobbiamo dialogare con i negazionisti” (Di martedì 1 settembre 2020) L’Oms, per voce del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, sollecita al dialogo con chi manifesta contro le misure prese per contrastare il Coronavirus. “Dobbiamo dialogare con loro, ma voglio dire che il virus e’ reale e uccide. Ogni vita che perdiamo è un fallimento morale. Non possiamo morire moralmente. Dobbiamo combattere il virus ed evitare di amplificare gli eventi negativi”, afferma il direttore generale dell’Oms. L'articolo Coronavirus, Oms: “Dobbiamo dialogare con i negazionisti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

