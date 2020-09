Coronavirus, mortalità in calo al Nord (Di martedì 1 settembre 2020) Pubblicato il nuovo report sulla mortalità in Italia. Numeri in calo, non ci sono più i picchi dovuti al Coronavirus. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo report sulla mortalità in Italia. I dati del Ministero della Salute confermano un calo rispetto al periodo più grave della pandemia. L’attenzione è stata focalizzata al Nord dove c’è stata una diminuzione del 4% rispetto alla media degli ultimi anni. Un dato che conferma un Covid-19 meno aggressivo della primavera con i decessi che sembrano essere collegati ad una malattia pregressa con un quadro clinico già compromesso. Diminuisce il tasso di mortalità in Italia Il tasso di mortalità in Italia è in netta diminuzione. Per costruire questi dati il ministero della ... Leggi su newsmondo

