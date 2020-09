Coronavirus, lo studio: quando c’è doppio danno al polmone, mortalità più alta in terapia intensiva (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, con doppio danno al polmone mortalità più alta in terapia intensiva Un team di scienziati italiani, guidati dal policlinico Sant’Orsola di Bologna, ha analizzato l’elevata mortalità in terapia intensiva tra i pazienti contagiati dal Coronavirus, alla ricerca del meccanismo responsabile di tale fenomeno. Lo studio, pubblicato sul Lancet Respiratory Medicine il 27 agosto scorso, ha dimostrato che il tasso di mortalità tra i ricoverati in terapia intensiva aumenta sensibilmente quando il Covid-19 provoca un doppio danno al polmone, intaccando sia gli ... Leggi su tpi

