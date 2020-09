Chiariello: "Rrahmani può togliere posto a Manolas. Più importante conferma di Maksimovic che di Koulibaly" (Di martedì 1 settembre 2020) Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21: "Il problema del Napoli è dietro, in questo momento è Più importante la conferma di Maksimovic che quella di Koulibaly. Leggi su tuttonapoli

La prima sfida amichevole sarà contro la squadra di casa, poi via via impegni sempre più probanti e indicativi per Gattuso, che a Castel di Sangro si ritroverà un gruppo diverso da quello allenato fin ...Il club di De Laurentiis ha acquistato Victor Osimhen, “ma per quale Napoli arriva il contropiedista di Lagos? Il noto giornalista napoletano nel suo articolo per Repubblica individua le carenze del N ...