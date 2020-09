“Che bomba!”. Cristina Marino da capogiro dopo soli 3 mesi dal parto (Di martedì 1 settembre 2020) Sono trascorsi poco più di tre mesi dalla nascita di Nina Speranza (il 20 maggio) e Cristina Marino, compagna dell’attore Luca Argentero, è in forma più che mai. L’attrice ha pubblicato una foto in bikini sorprendendo tutti. La coppia sta vivendo questa nuova avventura di genitori con grande entusiasmo. Recentemente l’attrice si è confidata con i fan di Instagram raccontando le sue giornate da mamma insieme al compagno. “Abbiamo deciso di fare tutto noi – ha detto – … Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di ... Leggi su caffeinamagazine

