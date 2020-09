Bloccata da maltempo e neve sulla cima del Mangart, salvata giovane escursionista: ricoverata in ipotermia (Di martedì 1 settembre 2020) Una giovane escursionista tedesca, di 27 anni, era rimasta Bloccata dal maltempo e dalla neve sulla cima del Mangart dopo aver risalito la ferrata degli Sloveni. Dopo circa dodici ore di lavoro, si e’ concluso questa mattina alle 5, l’intervento di recupero. La ragazza e’ ora ricoverata all’ospedale di Tolmino in ipotermia. Dopo la prima fase di collaborazione tra squadre di soccorso italiane – la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia – e squadre slovene, queste ultime hanno raggiunto nuovamente il rifugio Rifugio Koča na Mangrtu’ (1900 metri) – la richiesta di soccorso e’ partita alle 16.40 circa – ... Leggi su meteoweb.eu

