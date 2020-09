Berlusconi su De Luca: «Può fare spettacolo in tv, ma non governare» (Di martedì 1 settembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno riporta oggi le parole di Silvio Berlusconi su De Luca in una diretta telefonica alla manifestazione organizzata da Forza Italia «Non ho usato a caso la parola regime perché il sistema di potere di De Luca, che è nato e cresciuto nel Partito comunista italiano, somiglia sempre di più a quello tipico del blocco ex sovietico». Il leader di Forza Italia dovrebbe essere presto in Campania per sostenere il suo candidato Caldoro, ma il continuo aumento dei contagi preoccupa non poco «La gestione dell’emergenza Covid è stata la bandiera di De Luca, ma oggi essa è ammainata perché la Campania è, con i dati di ieri, la regione d’Italia con maggior numero di contagi. Questa è la differenza tra proclami e ... Leggi su ilnapolista

