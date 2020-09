Beatrice Valli parla delle donne senza figli e scoppia la polemica (Di martedì 1 settembre 2020) Beatrice Valli nella bufera. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, oggi web influencer affermata, è finita al centro della polemica per via di una risposta data durante un ask su Instagram. polemica nata su Twitter, dove la fidanzata di Marco Fantini è balzata nei trend topic italiani della giornata. Beatrice è mamma di tre figli … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Beatrice Valli in tendenza sui social per una frase discutibile: arrivano le scuse - #Beatrice #Valli #tendenza… - ILOVEMILEYb : RT @TearsRicochet2: Eh ama se sei stanca di avere tre figli la prossima volta usalo un preservativo, non te l’ha prescritto il dottore di f… - ILOVEMILEYb : RT @negadivah: Non provate a difendere Beatrice Valli dicendo che siamo analfabeti funzionali e non abbiamo capito quello che voleva dire.… - lenuccia82 : Ah, beh, ex tronista di Uomini e Donne, bocca a culo di gallina da ordinanza, dai c'è tutto. - vrgntdd : RT @amirapvt: Cara Beatrice Valli volevo dirti che si può essere stanchi anche senza figli. Soprattutto quando non passi due mesi a Forte… -