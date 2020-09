Basket, Dinamo Sassari: “Positivo al tampone componente della squadra” (Di martedì 1 settembre 2020) Al termine dei test richiesti dal protocollo, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna ha comunicato sul proprio sito ufficiale che un giocatore è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore in questione è stato ovviamente messo in immediato isolamento, con la società che specifica che comunque non presenta alcun sintomo. Gli altri giocatori e componenti dello staff sono risultati negativi ma ad ogni modo si sottoporranno ad ulteriore tampone nella giornata di oggi e nella mattinata di domani prima di partire alla volta del Geovillage di Olbia. Leggi su sportface

