«Avamposti»: la docuserie sui Carabinieri del Nove è un anti-Gomorra (Di martedì 1 settembre 2020) Avamposti, Nove Finalmente in tv appare anche l’altro lato della medaglia. Quello positivo della legalità in cui tutti dovremmo riconoscerci, osservato dalla giusta prospettiva. A partire da domani, il canale Nove proporrà in prime time (ore 21.20) “Avamposti – Dispacci dal confine“, una docuserie in cinque puntate dedicata alla movimentata quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Per una volta, l’attenzione sarà sugli uomini e sulle donne che tutelano la nostra sicurezza e non tanto sull’azione dei piccoli e dei grandi criminali che spesso ispira serie tv ed approfondimenti. Avamposti racconterà il lavoro dei Carabinieri che operano al confine tra la ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Avamposti docuserie “Avamposti – Dispacci dal confine”: sul Nove la docuserie sulle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri Leggo.it “Avamposti – Dispacci dal confine”: sul Nove la docuserie sulle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri

“Avamposti – Dispacci dal confine”: sul Nove la docuserie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da ...

"Avamposti – Dispacci dal confine", dal 2 settembre sul Nove

Arriva sul Nove 'Avamposti – Dispacci dal confine', la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate ...

“Avamposti – Dispacci dal confine”: sul Nove la docuserie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da ...Arriva sul Nove 'Avamposti – Dispacci dal confine', la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate ...