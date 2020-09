Al numero 1 della Green500, Supermicro e Preferred Networks (PFN) collaborano per sviluppare il supercomputer più efficiente al mondo (Di martedì 1 settembre 2020) Il supercomputer per il deep learning MN-Core™ raggiunge il record di prestazione di 21,11 Gigaflops per Watt basato sui benchmark delle applicazioni scientifiche del mondo reale SAN JOSE, California, 31 agosto 2020 /PRNewswire/



Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni di calcolo di livello enterprise, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie ecologiche per il calcolo, ha annunciato oggi che la sua collaborazione con Preferred Networks si è classificata al primo posto della valutazione semestrale del settore della Green500. La MN-3 ha ottenuto il record di prestazione di 21,11 Gigaflops per Watt su una sessione benchmark che ha raggiunto una prestazione totale di 1,62 Petaflops. ... Leggi su iltempo

