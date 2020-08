WINDTRE avvia i primi test della rete 5G sul territorio italiano (Di lunedì 31 agosto 2020) WINDTRE ha iniziato i test della propria rete 5G in alcune località italiane: ecco i primi dettagli e come usufruirne. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE avvia

TuttoAndroid.net

(Teleborsa) – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato la consultazione, con termine a 150 giorni dal 21 agosto, per il blocco di default dei servizi premium su tutte le SIM, quindi u ...Un breve periodo di smart working o di lavoro in un’altra città, oppure un mese di vacanze al mare, sono scenari che i gestori di telefonia mobile e di servizi internet casa hanno previsto. A seconda ...