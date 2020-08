"Vado a processo a testa alta, perché a differenza loro...". Migranti, Salvini bombarda il Viminale (Di lunedì 31 agosto 2020) "Un governo allo sbando". Matteo Salvini punta il dito su Luciana Lamorgese, ministra degli Interni. Bastano due sue dichiarazioni, rilasciate nel giro di 48 ore. Su sbarchi e Migranti in Sicilia, la titolare del Viminale il 28 agosto rassicurava tutti: "Non c'è emergenza". Due giorni dopo, il 30 agosto, cambiava idea: "La situazione è grave". Basta l'arrivo di 450 Migranti nella notte a Lampedusa a far fare retromarcia al governo, a fronte di una situazione drammatica che va avanti ormai da mesi negli hotspot e nei centri di accoglienza di tutta l'isola? Ovviamente no, e infatti Salvini incalza: "Si smentiscono da un giorno all'altro! C'è un'unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI!". "Per averlo fatto da ministro, io andrò a ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s… - matteosalvinimi : 40 giorni esatti al mio primo processo come 'sequestratore di persona'. A maggior ragione constatando, purtroppo, c… - oznerol4 : RT @matteosalvinimi: ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s. P… - Zamberlett : RT @Libero_official: #Salvini, #migranti e #sbarchi: '#Lamorgese allo sbando, vado a processo a testa alta a differenza loro, complici dell… - gacquaviva2 : RT @matteosalvinimi: ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s. P… -

