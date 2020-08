"Turbato per i modi". Corsi cacciato da Reazione a catena, la delusione verso la Rai (Di lunedì 31 agosto 2020) Da stasera Gabriele Corsi torna su canale Nove con una nuova edizione del game Deal with it. Un momento intenso per lui, che in un'intervista a Vanity Fair racconta la brutta esperienza con l'espulsione dall'Accademia. E non solo. C'è pure l'amarezza sullo sfondo vissuta a Raiuno con Reazione a catena. "Sono rimasto Turbato per i modi", racconta ripercorrendo le tappe dell'addio (improvviso). Acqua passata. Adesso Corsi guada al futuro, sempre con ottimismo. Da bambino, come lui stesso racconta, c'era il sogno di diventare pompiere. Poi scopre la passione per la recitazione e s'iscrive all'Accademia Silvio D'Amico. Ma viene espulso. Addirittura gli dicono: "nadatto alla struttura accademia". Ora, dopo un periodo florido in tv, sogna di ... Leggi su liberoquotidiano

teuz1313 : RT @JohannesBuckler: “Believe in something. Even if it means sacrificing everything” “Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tu… - PAcciaro : RT @JohannesBuckler: “Believe in something. Even if it means sacrificing everything” “Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tu… - NataStanca91 : RT @JohannesBuckler: “Believe in something. Even if it means sacrificing everything” “Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tu… - g_lascala : @giovanniemilia @lelekonka Caro Giovanni, mi spiace avere turbato la tua sensibilità religiosa. Ma io sono ateo e p… - davidepollak2 : @NinaRicci_us @FioriFlavio uè, io, turbato, modestamente, lo nacqui. ?? resta il fatto che non ho capito che cosa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Turbato per Gabriele Corsi e la polemica su Reazione a catena: "Sono... CheNews.it Stefano Accorsi è papà per la quarta volta! La (giovanissima) moglie Bianca Vitali ha dato alla luce Alberto

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

SALERNITANA: la voce del silenzio e l'assenza in ritiro...per ora

La Salernitana prosegue nella strada del silenzio. Ormai dalla vigilia della partita contro lo Spezia (esattamente un mese fa), la proprietà e la dirigenza preferiscono non rilasciare dichiarazioni uf ...

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...La Salernitana prosegue nella strada del silenzio. Ormai dalla vigilia della partita contro lo Spezia (esattamente un mese fa), la proprietà e la dirigenza preferiscono non rilasciare dichiarazioni uf ...