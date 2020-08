Traffico Roma del 31-08-2020 ore 17:30 (Di lunedì 31 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza è chiusa per incidente verso la via Salaria per un altro incidente ci sono però lievi rallentamenti tra piazzale della stazione Tiburtina e l’uscita per la via Tiburtina in direzione San Giovanni rallentamenti di nuovo per incidente sulla via Aurelia da via Pio Spezi al raccordo verso il centro città a Roma Nord nella quartiere Tor di Quinto transito a senso unico alternato su via Monterosi a causa di alberi caduti in seguito la maltempo riaperta invece la via Nomentana chiusa in precedenza tra via di Casal Boccone e via spaducci nella zona di Ciampino chiusa via Pazzano tra via della Stazione di Ciampino e via serrata Per consentire le taglie lo di ... Leggi su romadailynews

Nella splendida Basilica Dei Santi Dodici Apostoli di Roma uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Tutto pronto per la 15esima edizione del Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020. La fina ...

Un guasto vicino a Roma ha causato, nel pomeriggio di lunedì 31, disagi e ritardi lungo la rete ferroviaria Roma-Cassino, con treni cancellati e limitati nel percorso. L’inconveniente tecnico alla lin ...

