Taiwan | bimba di 3 anni resta incastrata nell’aquilone e vola in aria Illesa

Terrore a Nanlioao, dove una bambina di tre anni è rimasta incastrata in un aquilone ed è volata via. Recuperata dopo una trentina di secondi, fortunatamente è Illesa. Paura a Nanlioao, Taiwan, dove una bambina è rimasta incastrata in un grande aquilone ed è volata in aria. La scena è stata ripresa da uno dei presenti e il filmato di pochi secondi ha fatto il giro della rete. Fortunatamente la piccola non ha riportato ferite. Taiwan, bimba di 3 anni resta incastrata nell'aquilone e vola in aria L'incidente è avvenuto a Nanlioao in occasione di un festival

