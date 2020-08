Taiwan, bimba di 3 anni resta impigliata con l’aquilone e vola in aria: le incredibili immagini [VIDEO] (Di martedì 1 settembre 2020) Incredibile vicenda a Taiwan: una bimba di 3 anni è rimasta incagliata nella coda di un aquilone che, alzandosi in volo, l’ha sollevata in aria per diversi minuti. La vicenda si è verificata durante il Festival degli aquiloni di Hsinchu: secondo i media locali, fortunatamente la bambina se l’è cavata solo con qualche piccolo graffio a viso e collo. Ecco il VIDEO: Taiwan, bimba di 3 anni resta impigliata con l’aquilone e vola in aria: le incredibili immagini VIDEOL'articolo Taiwan, bimba di 3 anni resta ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Taiwan: bimba prende il volo con aquilone, illesa. Il video fa il giro della Rete. #ANSA #Taiwan #aquilone… - giranoparole : #Taiwan una bimba viene portata via dall’aquilone e si sfiora la tragedia. Da paura! - MarioGuglielmi : RT @Thepissedcat: Taiwan, bimba di tre anni resta impigliata all’aquilone?? - paolaokaasan : RT @Thepissedcat: Taiwan, bimba di tre anni resta impigliata all’aquilone?? - gaiagioiared : RT @Thepissedcat: Taiwan, bimba di tre anni resta impigliata all’aquilone?? -