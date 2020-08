Spargete bicarbonato sulle piante in casa: ecco perché! (Di lunedì 31 agosto 2020) Vi è stato detto che se Spargete del bicarbonato sulle vostre piante vi prenderete cura di esse, ma non sapete come fare? Siete nel posto giusto! Aver a cuore il proprio giardino è fondamentale per la sua salute, infatti anche le piante possono ammalarsi. In commercio si sa, esistono infiniti prodotti per il giardinaggio, dai fertilizzanti, agli insetticida fino ai fungicida, ma possono essere ricchi di ingredienti chimici e tossici che danneggiano non solo la salute delle piante, ma anche la nostra e quella dell’intero ambiente! Come possiamo prenderci cura di loro in modo sano e naturale? Utilizzando il caro e amato bicarbonato di sodio, che sicuramente avrete nella dispensa della vostra cucina! Curiose? Iniziamo! Spargete ... Leggi su pianetadonne.blog

