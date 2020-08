Sileri: 'Alunno positivo? Tampone a tutta la classe per farla rientrare' (Di lunedì 31 agosto 2020) I rischi in classe ci sono: per un'eventuale caso di positività a Covid-19 a scuola, "la quarantena è una possibilità. Ma più efficace per un ritorno precoce a scuola è un Tampone a tutta la classe". ... Leggi su globalist

Sileri: "In caso di un alunno positivo tamponi a tutti per rientrare più velocemente a scuola" Il Fatto Quotidiano Sileri: "Alunno positivo? Tampone a tutta la classe per farla rientrare"

Influenza, Sileri: “Quest’anno girerà meno grazie a regole anti-Covid”

“L’influenza quest’anno girerà meno rispetto allo scorso anno. Questo perché le stesse precauzioni che stiamo usando per il coronavirus sono utili anche ad evitare la normale influenza. Quindi circole ...

