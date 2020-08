Scuola, trovato l'accordo: bus e metro pieni all'80% Ma cinque Regioni non riaprono (Di lunedì 31 agosto 2020) Rosa Scognamiglio I mezzi di trasporto dovranno viaggiare all'80% di riempimento della capacità. Gli studenti che intendano spostarsi con gli Scuolabus dovranno provare la temperatura a casa Pace fatta tra governo e Regioni sulle linee guida nel trasporto pubblico locale in previsione del rientro a Scuola. In buona sostanza, l'intesa prevede di arrivare al 100% della capienza sui bus per le distanze inferiori ai 15 minuti e la possibilità di inserire separatori tra i sedili per aumentare, laddove necessario, l'indice di riempimento del mezzo. Per la riapertura scolastica si procederà in ordine sparso con Campania Basilicata orientate a far slittare la data di inizio delle lezioni dopo la tornata elettore del in programma per il weekend del 21 settembre. Già deciso il rinvio della prima campanella ... Leggi su ilgiornale

