Scuola | Omceo Roma | “Un referente delle Asl è utile | ma puntiamo sul medico scolastico”

ROMA – "Sicuramente un referente è utile perché mette direttamente in contatto le Asl con i vari istituti scolastici, ma secondo noi rimane sempre fermo un punto: va inserito nelle scuole anche il medico scolastico, che possa essere di supporto sia alle Als sia al referente Covid". Risponde così il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire in merito all'organizzazione (in corso) in ogni Asl di speciali unità anti-Covid per le scuole coordinate dai referenti dei Servizi di igiene delle Asl, annunciata nei giorni scorsi dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Solo con i referenti non riusciamo a risolvere il problema all'interno delle scuole- spiega Magi- gli istituti scolastici devono essere messi in sicurezza, i ragazzi devono essere screenati prima di entrare con la misurazione della febbre, devono essere seguiti. E qualora ci fossero problemi è necessario un intervento immediato da parte del medico scolastico. Solo in un secondo momento vanno avviate tutte le procedure legate al tracciamento. Faccio un esempio: se c'è un bambino che ha la febbre, quindi una sintomatologia Covid, viene isolato e vengono screenati tutti i compagni. Ma se quel bambino ha altri due fratelli, che frequentano altre due scuole, è chiaro che si apre un meccanismo molto più ampio. Non è una questione semplice, la scuola andava preparata per tempo".

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando al protocollo regionale ma è un percorso molto lungo perchè la figura del medico scolastico, intesa come in passato, non esiste più. Il nostro percorso, invece, ...

