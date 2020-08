Scuola, “occorre pianificare lezioni online in caso di chiusure temporanee” (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha preso parte ad un summit con i rappresentanti di 53 Paesi dell’Oms sul tema della riapertura delle scuole. Al termine della riunione, è stata emessa una dichiarazione congiunta. “E’ realistico preparare e pianificare la disponibilità dell’apprendimento online per integrare l’apprendimento nel prossimo anno scolastico“ recita la nota, che aggiunge che le lezioni online saranno necessarie “durante le chiusure temporanee”, perché “possono essere necessarie durante la quarantena episodica e possono integrare l’apprendimento scolastico in circostanze in cui i bambini alternano la presenza scolastica per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle ... Leggi su ilnapolista

sabbatani : @HuffPostItalia E quanto personale occorre impiegare a scuola per evitare assembramenti all’entrata, causa rilevazi… - napolista : Scuola, “occorre pianificare lezioni online in caso di chiusure temporanee” Le raccomandazioni contenute nella nota… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: Riaprono le scuole in Ticino, ritornano le domane: cosa fare, ad esempio, se un bambino ha tosse e raffreddore? Occorre far… - Blocknotes6 : RT @tvsvizzera: Riaprono le scuole in Ticino, ritornano le domane: cosa fare, ad esempio, se un bambino ha tosse e raffreddore? Occorre far… - Putiferiax : RT @tvsvizzera: Riaprono le scuole in Ticino, ritornano le domane: cosa fare, ad esempio, se un bambino ha tosse e raffreddore? Occorre far… -

