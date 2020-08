Scuola, Cts: niente mascherina al banco se c’è distanza di un metro. Tutte le regole a bordo dello scuolabus (Di lunedì 31 agosto 2020) A bordo dei mezzi del trasporto scolastico obbligo di mascherina. Unica eccezione per gli alunni sotto i 6 anni e gli studenti disabili Leggi su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Cts: no mascherine a scuola se c'è la distanza di un metro - Corriere : ?? Oggi la riunione del Cts per le ultime decisioni - infoitinterno : Il viceministro Sileri: «Piano Crisanti sul tavolo del Cts: d’accordo sui tamponi a tappeto. Immuni? Flop tra i gio… - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: 'Niente mascherina a scuola con il distanziamento' #mascherina - IannacciStefano : RT @RaiNews: Nota del Comitato tecnico scientifico -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cts

Il Sole 24 ORE

AGI - "Niente mascherina al banco se c'è la distanza di un metro". E' quanto previsto dal Cts nelle linee guida sull'uso della mascherina. "Nell'ambito della scuola primaria - si legge - per favorire ...Trovato in extremis l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sui trasporti in vista della riapertura della scuola: la Conferenza Unificata in videoconferenza ha raggiunto la richiesta delle Regio ...