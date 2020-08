Rummenigge: «Lewandowski più forte di Cristiano Ronaldo» (Di lunedì 31 agosto 2020) Rummenigge ha parlato di Lewandowski: le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sport Bild per parlare di Robert Lewandowski. «Sarà più forte dell’attuale Ronaldo quando avrà 35 anni. Noi e la Juventus abbiamo fame internazionale, la Champions è la coppa più difficile da vincere. Un piccolo errore e sei eliminato. Negli ultimi anni abbiamo giocato 4 finali vincendone due. Vincere lo scudetto però non è mai facile per nessuno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

