Recensione Evergate: la vita dopo la morte del platform old-school (Di lunedì 31 agosto 2020) Tra gli ultimi sospiri roventi di questa strana estate abbiamo avuto modo di fare un viaggio nell’oltretomba, tutto piattaforme e cristalli fragilissimi, di Evergate ed eccoci qui con la Recensione relativa. Continuate a leggere se volete scoprire cosa si ottiene sommando la formula trial and error all’essenza platform Il 18 agosto è arrivato sul Nintendo eShop, Evergate. Il titolo si pone un obiettivo discretamente ambizioso. Ripartire dalle premesse (francamente formidabili) di Ori and the Will of the Wisps e provare a far vedere qualcosa di originale. Ambizioso senza dubbio in effetti. Secondo noi il titolo di Stone Lantern Games LLC è riuscito, in qualche modo, nell’impresa. Vi spieghiamo il perché nelle prossime righe di questa Recensione su ... Leggi su tuttotek

Annunciato nel corso del Nintendo Indie World Showcase del 18 agosto e lanciato sul mercato praticamente nel medesimo momento, Evergate è uno di quei titoli che rappresentano alla perfezione il signif ...

