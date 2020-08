PS5: Sony punta ad 'accelerare' il lancio di giochi esclusivi (Di lunedì 31 agosto 2020) Le esclusive sono state il pane quotidiano di PlayStation finora e uno dei motivi principali per cui PS4 ha visto un così grande successo in tutto il mondo. Questo, ovviamente, è qualcosa che Sony vuole portare avanti anche con l'imminente PS5, quindi non sorprende che la compagnia voglia assicurarsi che i contenuti esclusivi siano lanciati più velocemente con la next-gen.Nel suo recente report aziendale, Sony ha parlato dei suoi obiettivi di "innovare ed evolvere" la piattaforma PlayStation, e uno dei modi in cui intendono farlo è fare "investimenti per rafforzare la proprietà intellettuale dei contenuti". La società prosegue dicendo che per fare ciò, "accelererà il lancio del suo portfolio di titoli esclusivi per PlayStation".Nello stesso report, ... Leggi su eurogamer

PS5 Sony Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 Sony