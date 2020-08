Pensioni: entrate in aumento, i conti INPS tengono (Di lunedì 31 agosto 2020) I dati provvisori sulle entrate tributarie, acquisiti al 20 agosto, ”mostrano un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di miglioramento per l’economia italiana”. E’ quanto afferma il ministero dell’Economia in una nota. Nel mese in corso, infatti, si è registrato ”un rialzo del 9% delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell’Irpef e dell’Ires versate in autoliquidazione”. Stessa tendenza per l’INPS, l’istituto previdenziale, nei dati del rendiconto generale per il 2019. E’ infatti confermata la tenuta dei conti e la sostanziale solidità finanziaria del complesso delle gestioni previdenziali ed assistenziali ... Leggi su quifinanza

Investireoggi : Pensioni: entrate contributive in aumento, conti Inps in equilibrio - Marflo66036248 : @giuseppe_masala Tornando al mondo reale. Il governo fa i salti mortali per pagare pensioni arretrate (vitali in un… - 1938_sandro : @CarlettoCarlino @CottarelliCPI Io penso che occorra costruire e ristruttuare ospedali, acquistare moderni apparec… - RaffaellaDani : RT @LorellaPresotto: Le entrate erariali sono diminuite del 30% a causa delle serrate codiv. Ora il Governo dovrà mettere mano ai tagli di… - marioerdrago : @Flavr7 @natolibero68 I soldi si creano dal nulla puttana impestata, così come si distruggono Che le tasse paghino… -