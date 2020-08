Nvidia RTX 3090 avrà il doppio delle prestazioni di una RTX 2080 Ti in alcuni giochi? (Di lunedì 31 agosto 2020) L'annuncio ufficiale delle schede grafiche della serie Nvidia GeForce RTX 30 basate sulla nuova architettura Ampere è previsto solo per domani. Tuttavia, sono già state pubblicate informazioni sul Web che informano su quale livello di prestazioni di gioco ci si può aspettare dal fiore all'occhiello della nuova serie: il modello GeForce RTX 3090.Sul web è stata pubblicata infatti una slide di presentazione di Nvidia, che indica il livello di aumento delle prestazioni di GeForce RTX 3090 rispetto all'attuale scheda Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Il grafico mostra i risultati dei test per giochi come Minecraft RTX, Control e Wolfenstein: Young Blood. Il test è stato eseguito ... Leggi su eurogamer

