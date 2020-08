Napoli, per sostituire Allan potrebbe arrivare Danilo del Nizza (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Napoli cerca il sostituto di Allan Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, il sostituto di Allan potrebbe arrivare dalla Francia. Il Napoli avrebbe sondato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

fanpage : Senza mascherina durante il tour elettorale a Benevento: multati Salvini, Castiello e Cantalamessa - Ettore_Rosato : A #Napoli abbiamo presentato le nostre liste per le elezioni regionali. Parte una sfida che per noi va al di la del… - ItaliaViva : All’Hotel Renaissance di Napoli, con @Ettore_Rosato, abbiamo presentato le liste di Italia Viva per le prossime ele… - formicheumane : RT @AlekosPrete: Nella memoria del computer e cellulare in mano all'Onu ci sono documenti di sicuro interesse per le indagini sull'omicidio… - GhostJR__ : Personalmente non mi fa impazzire l'idea di vedere #Insigne in campo con la nazionale, dopo una stagione così anoma… -