Napoli: De Laurentiis, Allan all'Everton, abbiamo concluso (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, Napoli, 31 AGO - "Con Allan? Siamo ai saluti finali. Andrà all'Everton". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, confermando il passaggio del ... Leggi su corrieredellosport

sscnapoli : ?? @victorosimhen9 “Napoli è un sogno, @ADeLaurentiis e #Gattuso mi hanno accolto come un figlio” ??… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 RAI – Milik, la Roma ha chiesto tempo a De Laurentiis. La Juve ha propo… - WorldFootballi : RT @JDNalton: Allan to Everton transfer confirmed by Napoli president Aurelio De Laurentiis. - JDNalton : Allan to Everton transfer confirmed by Napoli president Aurelio De Laurentiis. -