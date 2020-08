Montisola: incidente in Vespa, morto il 28enne Francesco Ribola (Di lunedì 31 agosto 2020) Dramma a Montisola verso le 21.30 di domenica sera: Francesco Ribola è morto all'età di 28 anni, dopo essersi schiantato con la sua Vespa contro un palo della luce, lungo la strada che collega ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Montisola incidente

(red.) A metà serata di ieri, domenica 30 agosto, si è consumato un tragico incidente stradale a Montisola, nella parte bresciana del lago d’Iseo, nel momento in cui un 28enne in moto è caduto a terra ...Ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Si è consumata in pochi istanti la tragedia costata la vita ieri sera a Francesco Ribola, 28e ...