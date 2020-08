Migranti, Gasparri spara a zero su Conte: “Andrebbe arrestato. Ong irresponsabili” (Di lunedì 31 agosto 2020) Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: “Conte andrebbe messo in carcere, è un pericolo per l’Italia. Il governo si è arreso”. Sulla questione Migranti è fuoco incrociato: “Le Ong sono irresponsabili e preparano nuova invasione” “Per l’immigrazione siamo al disastro. È la Caporetto definitiva. Centinaia e centinaia di persone che sbarcano ad ogni ora del … L'articolo Migranti, Gasparri spara a zero su Conte: “Andrebbe arrestato. Ong irresponsabili” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: “Conte andrebbe messo in carcere, è un pericolo per l’Italia. Il governo si è arreso”. Sulla questione migranti è fuoco incrociato: “Le Ong sono irresponsa ...

Schiaffo dei giudici a Musumeci: sospesa ordinanza su migranti

È guerra aperta all’ordinanza di Nello Musumeci per sgomberare e chiudere tutti i centri d’accoglienza della Sicilia. Dopo il duro scontro tra il governatore dell’isola e il ministro dell’Interno Luci ...

