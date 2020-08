METEO, c’è un vero crollo della temperature d’oltre 10 gradi. CALDO stoppato (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Estate sta subendo un brusco stop sull’Italia. Nel weekend appena trascorso la Penisola è rimasta sostanzialmente spaccata in due, con il maltempo al Nord, associato ad un drastico calo termico, ed il CALDO intenso sul resto d’Italia. Questo scenario così estremo è derivato dal lento transito di una perturbazione, legata ad una saccatura sprofondata sul Mediterraneo Occidentale. L’Italia si è venuta così a trovare nel pieno della zona di confluenza fra l’aria fresca atlantica e quella molto più calda d’origine africana. Il calo termico maggiore ha finora riguardato il Nord Italia, complice il maltempo in molte regioni. Ora però la situazione si avvia a sbloccarsi anche sul resto d’Italia, tanto che molto presto il CALDO sarà ... Leggi su meteogiornale

PD_76 : @aestet @GretaForse @gabrielevalmont Se sei equipaggiato, preparato, non sfidi il meteo e non vedo oltre le tue cap… - comunedimorlupo : ??AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE? 31/08/2020 - ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su Zone B (Bacino Med… - mondoterremoti : Quante volte avete sentito dire la frase: 'Che caldo anomalo oggi, tempo da #terremoto' Ma è solo un'antica creden… - AllertApc : RT @vdaMeteo: #meteo #VDA nel pomeriggio odierno cumuli in montagna con qualche rovescio sparso. Domani soleggiato, nel pomeriggio cumuli i… - gustomela : @lucamondini Come fa il meteo dell'Aeronautica. Ma, apparte che il sito è di un vecchiume imbarazzante, a me piacer… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO c’è Meteo Rovigo: variabile fino a venerdì, molte nubi sabato 3bmeteo