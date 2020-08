Marin: «Sono molto felice di essere al Cagliari» – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Razvan Marin si è presentato ufficialmente ai tifosi del Cagliari: le dichiarazioni del centrocampista rumeno – VIDEO Razvan Marin, nuovo acquisto del Cagliari, si è presentato ufficialmente ai tifosi rossoblù attraverso il profilo Twitter del club. VIDEOMESSAGGIO AI TIFOSI – «Ciao ragazzi Sono molto felice di essere qui, forza Casteddu!». .@Marin Razvan 🥰💪🏼 pic.twitter.com/rip7nyYMXx — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Marin Sono Cagliari, ecco Marin: "Sono qui per migliorare" Corriere dello Sport Cagliari, ecco Marin: "Ho fatto la scelta migliore"

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Poche parole in inglese, quasi incomprensibili perché sussurrate dietro la mascherina, ma che raccontano la determinazione di un giocatore che finalmente è riuscito a sbarc ...

Cagliari, Marin: "Felice di essere qui". Giulini gli dà il benvenuto: "Beni beniu"

