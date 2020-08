Maltempo Verona: due persone finite nell’Adige, una lotta con il Vigile del Fuoco che l’ha soccorsa. Due dispersi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Maltempo che ha colpito il Nord ha provocato danni e disagi anche a Verona nella notte. La piena dell’Adige desta preoccupazione nella città e proprio nel fiume, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in due diverse operazioni di soccorso a persone finite nelle sue acque. Durante il primo intervento, un Vigile del Fuoco del soccorso acquatico è stato trascinato dalla corrente e recuperato in buone condizioni di salute a Zevio, sedici chilometri a valle. La prima operazione è scattata intorno alle 21.30, per una persona caduta in acqua all’altezza di Ponte Pietra. La squadra dei Vigili del Fuoco ha aiutato due poliziotti che avevano provato a prestare aiuto, mentre uno dei soccorritori acquatici si è ... Leggi su meteoweb.eu

