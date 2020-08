Leverkusen, Bosz: «Non credo che Volland e Havertz giocheranno ancora con noi» (Di lunedì 31 agosto 2020) L’allenatore del Bayer Leverkusen ha parlato degli addii di Volland e Havertz Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in merito alle situazioni in rossonero di Kevin Volland e Kai Havertz. «Sfortunatamente, la nostra rosa non è ancora stata definita. Non mi aspetto che Volland e Havertz si allenino ancora con noi. È possibile che anche altri giocatori cambieranno squadra. Sicuramente dovremo acquistare alcuni elementi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

NeunUndZwanzig_ : In questa sessione di mercato : - Michael Zorc si è rotto il cazzo - Peter Bosz si è rotto il cazzo - l'admin del… -

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen Bosz Leverkusen, Bosz: "Non mi aspetto di rivedere in squadra Volland e Havertz" TUTTO mercato WEB Roma, Schick a un passo dal Bayer Leverkusen: affare da quasi 30 milioni

Patrik Schick sarà un calciatore del Bayern Leverkusen. Oggi l’attaccante, assieme al suo agente, si è recato a Trigoria per chiudere il rapporto con i giallorossi e cominciare una nuova avventura in ...

Roma, Schick a un passo dal Bayer: affare da quasi 30 milioni

Patrik Schick sarà un calciatore del Bayern Leverkusen. Oggi l’attaccante, assieme al suo agente, si è recato a Trigoria per chiudere il rapporto con i giallorossi e cominciare una nuova avventura in ...

Patrik Schick sarà un calciatore del Bayern Leverkusen. Oggi l’attaccante, assieme al suo agente, si è recato a Trigoria per chiudere il rapporto con i giallorossi e cominciare una nuova avventura in ...Patrik Schick sarà un calciatore del Bayern Leverkusen. Oggi l’attaccante, assieme al suo agente, si è recato a Trigoria per chiudere il rapporto con i giallorossi e cominciare una nuova avventura in ...