La pandemia dello statalismo (Di lunedì 31 agosto 2020) “In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”. La battuta di Giuseppe Prezzolini rischia di essere oggi più vera che mai, e non solo nel nostro Paese. Nei mesi in cui il Covid impazzava, il ruolo dello Stato si è dilatato quasi ovunque a dismisura, ma poi non ha accennato a scendere con la curva epidemica. Anzi, anche nei mesi estivi abbiamo quasi quotidianamente letto di nuovi provvedimenti o interventi governativi di impronta sovranista, cioè volti a chiudere il mercato, bandire società straniere, adottare tariffe, aumentare il peso dello Stato nell’economia. Leggere per credere.Partiamo dagli Stati Uniti. Chi pensa che Trump, indaffarato tra campagna elettorale e il (fallito) contenimento del Coronavirus non abbia avuto ... Leggi su huffingtonpost

Nei mesi in cui il Covid impazzava, il ruolo dello Stato si è dilatato quasi ovunque a dismisura, ma poi non ha accennato a scendere con la curva epidemica. Anzi, anche nei mesi estivi abbiamo quasi ...

Fnomceo: prorogare i piani terapeutici fino al termine dello Stato di emergenza

Un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, e ai vertici dell'Aifa, l'Agenzia del farmaco, per estendere la proroga dei piani terapeutici, in scadenza oggi. A lanciarlo, il presidente della ...

