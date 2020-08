Hill House 2: il teaser trailer di The Haunting of Bly Manor è da brividi (Di lunedì 31 agosto 2020) Ecco il teaser trailer di Hill House 2: The Haunting of Bly Manor: Netflix svela la data di uscita di quella che promette di essere una seconda stagione da brividi. Netflix ha rilasciato l'atteso teaser trailer di Hill House 2, l'attesa seconda stagione della serie horror antologica che si intitola The Haunting of Bly Manor ed è ispirata a Il giro di vite e ad altri racconti di Henry James. Il trailer svela anche la data di uscita: il 9 ottobre 2020 i nuovi episodi arriveranno sui nostri schermi. Il primo trailer di The Haunting of Bly Manor mette subito in chiaro che si tratta di un'altra storia ... Leggi su movieplayer

