Furgone precipita in un dirupo sulla frana di Oggebbio, in Piemonte (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Un Furgone è precipitato in un dirupo a Oggebbio, nell'Alto Verbano, lungo la strada provinciale che sale in collina. Il luogo dell'incidente si trova di poco a monte della frana che si è abbattuta venerdì sulla statale 34 del Lago Maggiore. Vigili del fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere il conducente del Furgone, per le ferite riportate in seguito al volo di oltre 20 metri, è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino della stazione Valgrande. L'uomo lavora per una delle ditte che si stanno occupando del ripristino della viabilità sulla strada, che proprio questa mattina è stata riaperta a ... Leggi su agi

