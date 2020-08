Esclusiva: Cernigoi, ora ci pensa la Spal (Di lunedì 31 agosto 2020) Iacopo Cernigoi può avere un’altra chance in Serie B. L’attaccante classe 1995 è tornato alla Salernitana per fine prestito, ma è finito subito nella lista della spesa della Spal. Un obiettivo per il reparto offensivo, in questo caso verrebbe battuta la concorrenza di molti club di Serie C che hanno chiesto informazioni. Foto: Spal logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

