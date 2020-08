Dune: Timothée Chalamet e Zendaya nelle foto promozionali (Di lunedì 31 agosto 2020) In esclusiva su Empire, le prime foto promozionali di Zendaya e Timothée Chalamet nel film di prossima uscita di Denis Vileneueve, Dune Il 18 Novembre 2020 arriverà nelle sale cinematografiche italiane Dune, l’atteso film di Denis Vileneueve con protagonisti Zendaya e Timothée Chalamet. La pellicola trae ispirazione dal romanzo omonimo di oltre seicento pagine di Frank Herbert, un’opera che mette in scena e mescola abilmente pericolosi pianeti desertici, gerarchie politiche in conflitto, predoni della sabbia e la prospettiva di guerra incombente. La trama ruota attorno alla figura di Paul, giovane nobile della Casa Atreides, che, avventurandosi nel deserto di Arrakis, è costretto ad affrontare ... Leggi su tuttotek

