DI Maio, pronti a votare l.elettorale già domani (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA, 31 AGO - "Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e siamo pronti a votarla già domani". Lo scrive il ministro degli Esteri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Questione da affrontare, anche per evitare strumentalizzazioni in corso, con tutta evidenza e da giorni, da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni È chiaro che la strategia efficace non dipende da c ...AGI - "Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e siamo pronti a votarla già domani". Così il ministro degli Esteri ed ex capo polit ...