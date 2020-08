David Silva: «Ho scelto la Real Sociedad per lo stile di gioco» – FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) David Silva, nuovo acquisto della Real Sociedad in questa sessione di mercato, si è presentato nella giornata odierna David Silva, neo acquisto della Real Sociedad, si è presentato nella giornata di oggi. Ecco le sue parole: «Ho avuto grandi offerte e da ogni parte del mondo, ma alla fine ho scelto la Real per il suo stile di gioco. Per me e la mia famiglia tornare in Spagna mi ha ridato grande voglia. I motivi personali hanno influito per venire qui, perché anni fa ho vissuto nei Paesi Baschi (Eibar, stagione 2004/05) e mi sono trovato molto bene». 🏟 Por primera vez en su nueva casa 🤩#OngiEtorriDavid ... Leggi su calcionews24

