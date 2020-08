Crotone, esplode nave di immigrati: 3 morti. Feriti due finanzieri impegnati nel soccorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Crotone, 31 ago – Un’imbarcazione a vela che trasportava una ventina di immigrati migranti è esplosa ieri mattina nel tratto di mare prospicente Praialonga, in provincia di Crotone. Sarebbero tre le vittime, e due i dispersi. Tra i Feriti anche due finanzieri che erano saliti a bordo per soccorrere i passeggeri. «Tre migranti, due uomini e una donna, non ce l’hanno fatta. Quattro migranti sono stati portati all’ospedale di Crotone con ferite lievi, per contusioni o bruciature; due migranti sono stati portati all’ospedale di Catanzaro in condizioni più serie. Dodici sono stati portati al centro di accoglienza di Isola. All’ospedale di Crotone ci sono anche i due eroi-finanzieri che sono rimasti ... Leggi su ilprimatonazionale

