Coronavirus, con un doppio danno al polmone la malattia è più mortale (Di lunedì 31 agosto 2020) Quando il Coronavirus provoca un doppio danno al polmone , rovinando sia gli alveoli che i capillari polmonari, la mortalità dei pazienti in terapia intensiva aumenta sensibilmente. E' il meccanismo ... Leggi su tgcom24.mediaset

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - FratellidItalia : Coronavirus, Cirielli a Zingaretti: Parole ripugnanti, si scusi con Meloni - antondepierro : RT @antondepierro: L'avevo già fatto con #AldoMoro.Chiedo scusa a #Berlinguer, ma mi piacerebbe farvi cogliere le differenze tra i 2. Le co… - Jonquil33312865 : RT @GiuseppeConteIT: Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministr… -