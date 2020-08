C'è un morto per la febbre che preoccupa il Nord Italia (Di lunedì 31 agosto 2020) Valentina Dardari La febbre del Nilo ad agosto aveva preoccupato la zona del lodigiano. Adesso è Cremona a essere nell’occhio del ciclone Ad agosto erano state circa una decina le persone ricoverate in ospedale dopo che avevano contratto la febbre del Nilo, chiamata anche West Nile Disease. Tutte nel Lodigiano. Adesso invece c’è la prima vittima per il virus che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare. Si tratta di un uomo di 80 anni, morto all’ospedale Maggiore di Cremona dopo essere stato contagiato. A rendere noto quanto avvenuto è stato lo stesso primario di pneumologia, Giancarlo Bosio, alla Provincia di Cremona. Non ci sono vaccini né farmaci Anche un altro anziano, di 70 anni, ... Leggi su ilgiornale

